Δολοφονία Ντίμη Κορφιάτη: οι καταθέσεις, τα ευρήματα σε αποθήκη και η γυναίκα “σκιά”

Συνεχίζονται οι απολογίες των ανδρών που συνελήφθησαν για την δολοφονία της συζυγου του επιχειρηματία.

Συνεχίζονται στη Ζάκυνθο οι απολογίες των συλληφθέντων για τη δολοφονία της 37χρονης συζύγου του Ντίμη Κορφιάτη. Ήδη οι δικαστικοί λειτουργοί έχουν αποφασίσει την προφυλάκιση του φερόμενου ως εκτελεστή, ενώ σήμερα απολογούνται τα αδέλφια κατηγορούμενοι.

Ο ένας από τους δύο αδελφούς ήταν, σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, εκείνος που το μεσημέρι της 9ης Ιουνίου του 2020 οδηγούσε τη μοτοσικλέτα, την οποία χρησιμοποίησαν οι δολοφόνοι στη φονική ενέδρα στον Άγιο Σώστη Λιθακιάς. Κατά την κατάθεσή του στους αστυνομικούς είχε αρνηθεί την εμπλοκή του στην υπόθεση, κάτι που αναμένεται να επαναλάβει και στην ανακρίτρια της Ζακύνθου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο αδελφών έχει χαρακτηρίσει ψευδή την κατάθεση του μάρτυρα - κλειδί της υπόθεσης και μάλιστα δήλωσε πως πίσω από αυτήν υπάρχουν σκοπιμότητες. Μαζί με τον συνήγορο τού 39χρονου, φερόμενου ως εκτελεστή, μάλιστα δήλωσαν ότι προτίθενται να μηνύσουν τον μάρτυρα.

Πέραν των απολογιών, όμως, το ενδιαφέρον των αρχών έχει μεταφερθεί και στα ευρήματα από μία αποθήκη, στον Πύργο, μία αποθήκη που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο τού 39χρονου.

Δύο καλάσνικοφ, φυσίγγια και κλεμμένο όχημα βρήκαν εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν την αποθήκη "καβάντζα" του 39χρονου. Τα όπλα που βρέθηκαν έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και αυτό που ερευνάται πλέον είναι αν έχουν χρησιμοποιηθεί ή αν επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για επόμενο «στόχο», ο οποίος απετράπη μετά την επέμβαση της Αστυνομίας.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι, μετά την εξιχνίαση της δολοφονίας της 37χρονης συζύγου του, έχουν μια καλή δεξαμενή στοιχείων προς αξιοποίηση, προκειμένου να εντοπίσουν και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δολοφονία του 53χρονου Ντίμη Κορφιάτη στις 7 Μαΐου.

Ο ρόλος της γυναίκας που είχε γίνει σκιά του

Τη γυναίκα που είχε γίνει η «σκιά» του Διονύση Κορφιάτη αλλά και τον γόνο της γνωστής οικογένειας εφοπλιστών αναζητεί πλέον η Ασφάλεια, προκειμένου να ολοκληρωθεί το παζλ των συλλήψεων για την υπόθεση δολοφονίας της 37χρονης Χριστίνας Κλουτσινιώτη, συζύγου του Ζακυνθινού επιχειρηματία, ο οποίος επίσης έπεσε νεκρός έπειτα από «συμβόλαιο θανάτου» στο κέντρο του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται η εφημερίδα Real News, η γυναίκα είχε αναλάβει, για λογαριασμό των φυσικών αυτουργών της δολοφονίας του Κορφιάτη και της συζύγου του, τη στενή παρακολούθησή τους, προκειμένου οι εκτελεστές να έχουν ανά πάσα στιγμή ενημέρωση πού βρίσκονται τα θύματά τους. Μάλιστα, την ημέρα της δολοφονίας της 37χρονης και του σοβαρού τραυματισμού του συζύγου της, η 27χρονη γυναίκα ήταν ο άνθρωπος που μέσω κινητού ενημέρωσε τους δράστες για την κίνηση του ζευγαριού στην περιοχή Λιθακιά, όπου τελικά διεπράχθη η δολοφονία.