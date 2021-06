Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια

Στην "μάχη" της κατάσβεσης και εναέρια μέσα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, στην Εύβοια.

Η φωτιά καίει δάσος ανάμεσα στο Πήλι και το Μαντούδι. Ισχυρές δυνάμεις της επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση.

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, τόσο για το μέτωπο της φωτιάς που καίει αυτή τη στιγμή στο δάσος, όσο και κυρίως για τις επόμενες ώρες, καθώς αναμένεται ενίσχυση των ανέμων. Ο δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης βρίσκεται από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά στο σημείο, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του δήλωσε στο evima.gr: «Η φωτιά καίει σε δύσκολο σημείο, ισχυρές Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη αυτή την ώρα να περιορίσουν το μέτωπο. Πιθανό η πυρκαγιά να οφείλετε σε κεραυνό».