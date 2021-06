Πιερία

Έγκλημα στην Κατερίνη: συνελήφθη ύποπτος

Στα χέρια της αστυνομίας ένας ύποπτος για την άγρια δολοφονία του 45χρονου κομμωτή.

Σοκ στην Κατερίνη από άγριο έγκλημα που έγινε στην περιοχή της Καλλιθέας. Άνδρας βρέθηκε καμένος, με κουκούλα στο κεφάλι και δεμένος πισθάγκωνα.