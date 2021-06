Χανιά

Ανήλικος τραυματίστηκε από τζετ σκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το αγόρι, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο συλλήψεις

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής στον Μπάλο Κισάμου, από ένα ατύχημα που μοιάζει απίστευτο για μια περιοχή που βρίσκεται υπο καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας.

Ένα 14χρονο αγόρι ενώ κολυμπούσε στην περιοχή του Μπάλου, τραυματίστηκε λόγω επικίνδυνων ελιγμών που πραγματοποίησε 42χρονος χειριστής jet ski !

Άμεσα στην περιοχή μετέβη Ε/Π-Τ/Ρ σκάφος με επιβαίνοντα στέλεχος της Λιμενικής Αρχής Κισάμου.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου όπου διαπιστώθηκε κάκωση αριστερής ωμοπλάτης και βραχίονα καθώς και μικρά θλαστικά τραύματα.

Από τον Λιμενικό Σταθμό Κισσάμου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων που διενεργεί προανάκριση, συνελήφθησαν ο υπεύθυνος του πόστου καθώς και ο χειριστής jet ski και επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις.

Πάντως ερωτηματικά προκαλεί το πως επιτρέπεται η κυκλοφορία τέτοιων μηχανοκίνητων για θαλάσσια σπορ στην περιοχή του Μπάλου η οποία τελεί υπο καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας.

Πηγή: flashnews.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά – Μάρκου: δεν καταγράφηκαν στην κατάθεση όσα είπε η Μυλωνοπούλου

Πετράλωνα - Καθαρίστρια: “την βίασε 7 φορές ο ένοικος του σπιτιού” (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Δικηγόρος πιλότου: υπάρχουν στοιχεία που θα αποκαλύψει στον ανακριτή