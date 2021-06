Κορινθία

Ίσθμια: Θρίλερ με πτώμα σε παραλία

Αστυνομία και λιμενικό στο σημείο.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς σε παραλία των Ισθμίων ξεβράστηκε ένα πτώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πτώμα ξεβράστηκε στην παραλία King Saron λίγο μετά τις 15:30 της Πέμπτης, με την αστυνομία και το λιμενικό να έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πτώμα δεν έφερε επάνω του κάποιο στοιχείο, φέρεται να έχει χτυπήματα

Τις απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

