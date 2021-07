Κέρκυρα

Κέρκυρα: καταγγελία νεαρού για βιασμό του από 45χρονο

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Κέρκυρας.

Στη σύλληψη ενός 45χρονου Κερκυραίου οδηγήθηκαν οι αστυνομικές αρχές του νησιού, μετά την καταγγελία 22χρονου Έλληνα, που βρίσκεται στο νησί για δουλειά, πως έπεσε θύμα βιασμού, από τον 45χρονο.

Το γεγονός φέρεται να εξελίχθηκε αργά χθες το βράδυ, στη Μέση Κέρκυρα, στην περιοχή της Μεσογγής, όταν, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο νεαρός στο Αστυνομικό Τμήμα Αχιλλείου, ο 45χρονος τον οδήγησε στην οικία του και εκεί παρά τη θέληση του τον εξανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Κέρκυρας.

