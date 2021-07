Σέρρες

Σέρρες: Φονική σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

Θανατηφόρο τροχαίο στην επαρχιακή οδό Κερκίνης-Λιβαδιάς.

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε σήμερα το απόγευμα, στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Λιβαδιάς Σερρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος, συγκρούστηκε με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 52χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε.

