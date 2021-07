Χαλκιδική

Χαλκιδική: έρευνες για την άγρια επίθεση σε άνδρα

Έξι εναντίον ενός! Το αιματηρό επεισόδιο και η κατάληξή του.

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την επίθεση εναντίον ενός άνδρα, με αναφορές και για πυροβολισμό, που σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο στη Νικήτη Χαλκιδικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στις 20:00, σε κεντρικό δρόμο της Νικήτης, όταν ο άνδρας δέχτηκε επίθεση από έξι αγνώστους, ενώ ήταν μέσα στο όχημα του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, οι δράστες έστησαν μπλόκο και κατάφεραν να διακόψουν την πορεία του άνδρα που κινούταν με το όχημα του. Τον ακινητοποίησαν, τον χτύπησαν και τον τραυμάτισαν στον πρόσωπο. Υπάρχουν αναφορές και για πυροβολισμό, δίχως όμως να έχει τραυματιστεί κάποιος από σφαίρα.

Οι έξι άνδρες επιβιβάστηκαν στο όχημα τους και διέφυγαν, ενώ το θύμα διεκομίσθη στο νοσοκομείο Πολυγύρου για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Έρευνα για το περιαστικό διενεργεί το τμήμα ασφαλείας Πολυγύρου.

