Πτώμα σε βαρέλι στο Ρέθυμνο: Σε νεαρό άνδρα ανήκει η σορός (εικόνες)

Το ανατριχιαστικό εύρημα εντόπισαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Διολοφονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

Το πτώμα που βρέθηκε σε βαρέλι στην Κρήτη ανήκει σε άνδρα, όχι ηλικιωμένο. Μάλιστα, πρόκειται για έγκλημα χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμη γνωστός ο τρόπος θανάτου του άνδρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας δολοφονήθηκε πριν από ένα χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι το βαρέλι εντόπισε χειριστής μηχανήματος που εκτελούσε εργασίες καθαρισμού στις όχθες του ποταμού.

Το μακάβριο εύρημα βρήκαν εργάτες που προσπάθησαν να καθαρίσουν τον ποταμό. Μάλιστα, ένας από τους εργάτες δήλωσε στα Ρεθεμνιώτικα Νέα:

«Με κάλεσε στο τηλέφωνο ο χειριστής μηχανήματος της εταιρείας μου. Εκείνος είδε πρώτος το πτώμα. Βρισκόταν με το μηχάνημα σε σημείο με πάρα πολλά καλάμια και κάποια στιγμή θέλοντας να περάσει βλέπει ένα μπλε πλαστικό βαρέλι όρθιο και πήγε να το κάνει στην άκρη για να περάσει. Το βαρέλι έπεσε και από το στόμιο πετάχτηκε έξω το ανθρώπινο κεφάλι που παρά την κατάσταση που βρισκόταν κατάλαβε αμέσως ότι ανήκει σε άνθρωπο. Λογικό να σοκαριστεί ο χειριστής αλλά το παλικάρι προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία του. Με κάλεσε στο τηλέφωνο και πήγα. Η εικόνα ήταν και για μένα σοκαριστική, ομολογώ. Δεν ήταν σκελετός, όπως αρχικά ακούστηκε, αλλά πτώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση. Φαινόταν πεντακάθαρα. Έχω τη βεβαιότητα ότι ανήκει σε άνδρα διότι φαινόταν καθαρά τα γένια του. Παρ’ ότι δεν έχω εμπειρία από τέτοια πράγματα, κατά την άποψη μου δεν ήταν πάνω από 40 ετών.

Καλέσαμε την αστυνομία, ήρθαν τα παιδιά από την ασφάλεια και τους υποδείξαμε το σημείο. Ήρθε και ιατροδικαστής μετά. Κι εγώ κι ο χειριστής καταθέσαμε στην αστυνομία».

Σημείωσε, δε, ότι: «Το βαρέλι δεν ήταν μεγάλο και σίγουρα δεν χωρούσε ολόκληρος άνθρωπος μέσα. Εμείς είδαμε το κεφάλι και μέχρι τους ώμους. Ούτως ή άλλως είναι αδύνατον να χωρούσε ολόκληρο το σώμα ανθρώπου. Με άλλο τρόπο ναι θα χωρούσε και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω….».

