Φωτιά στην Εύβοια: απειλούνται Αγία Άννα και Αχλάδι (εικόνες)

Δραματική είναι η κατάσταση στην Εύβοια. Έχουν εκκενωθεί 15 χωριά και οικισμοί. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας.

Δραματική είναι η κατάσταση στην Εύβοια, όπου μαίνεται η φωτιά. Οι τοπικές Αρχές καλούν τους κατοίκους που μένουν στην Αγία Άννα και το Αχλάδι να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς την Ιστιαία. Από τη μεγάλη φωτιά έχουν καεί σπίτια και αυτοκίνητα, όπως αναφέρει το evima.gr. Η κατάσταση είναι κρίσιμη καθώς το πύρινο μέτωπο καίει ανεξέλεγκτα.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης δόθηκε εντολή για εκκένωση στην Αγία Άννα και το Αχλάδι. «Δυστυχώς οι φόβοι μας επαληθεύθηκαν, η φωτιά θα σταματήσει στο Αιγαίο», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Τη στιγμή που τα βλέμματα είναι στραμμένα στα χωριά Κεχριές -που έχουν εκκενωθεί- και Δάφνη, όπου δημιουργούνται ζώνες προστασίας, έχουν ήδη αναπτυχθεί τουλάχιστον τρία τεράστια μέτωπα που προχωρούν ανεξέλεγκτα πλέον προς διάφορες κατευθύνσεις κυρίως βόρεια και βορειοδυτικά απειλώντας να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα.

Στη Δάφνη και τις Κεχριές δίδεται μία πραγματική μάχη από πυροσβέστες, εθελοντές, αλλά κυρίως κατοίκους της περιοχής, ρητινοσυλλέκτες οι περισσότεροι που γνωρίζουν το δάσος πολύ καλά, για να δημιουργήσουν ζώνες έτσι ώστε η φωτιά να μην απειλήσει τους οικισμούς.

«Είναι μία τιτάνια μάχη που δίνουμε όλοι μαζί, άνθρωποι και μηχανές, και πιστεύω ότι τη δίνουμε με καλούς όρους για να την κερδίσουμε», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας, Γιώργος Κελαϊδίτης, και, όπως διευκρινίζει, «με καλύτερους όρους την δίνουμε για το χωριό Δάφνη και προσπαθούμε όλοι μας πολύ περισσότερο για το χωριό Κεχριές».

Από την ίδια πλευρά τη φωτιάς δηλαδή την ανατολική, έχει αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέτωπο το οποίο κινείται βόρεια και πάνω από το χωριό Σκεπαστή με κατεύθυνση προς το χωριό Αμέλαντες που έχει εκκενωθεί από τα ξημερώματα.

Το μέτωπο αυτό τις πρωινές ώρες ενώθηκε και με το μέτωπο από το χωριό Κουρκουλοί με επίσης βόρεια κατεύθυνση προς Αμέλαντες.

«Είναι ένα κρίσιμο μέτωπο. Εκεί επιχειρούν και εναέρια μέσα, για όσο είναι στην περιοχή, για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις φλόγες μιας και δεν υπάρχουν άλλες προσβάσεις» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κελαϊδίτης και προσθέτει πως «αν ξεφύγει από εκεί κάνεις πλέον δεν μπορεί να προβλέψει πού μπορεί να σταματήσει».

Την τελευταία ώρα, ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις βόρεια του χωριού Σκεπαστή και προς Αμέλαντες για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Στο δυτικό και βορειοδυτικό μέτωπο της φωτιάς τα σενάρια είναι δυσοίωνα, καθώς η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη μέσα σε συμπαγές παρθένο πευκοδάσος.



Πολιτική Προeστασία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας

Στο μεταξύ, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κηρύσσεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ,η Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων, του Δήμου Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 03-08-2021 στην παραπάνω περιοχή.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης του φαινομένου και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 03 Φεβρουαρίου 2022.

Βίντεο: eviathema.gr

