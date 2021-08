Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Συγκλονιστικό βίντεο από την διάσωση εγκλωβισμένων από παραλία

Καρέ - καρέ η ο απεγκλωβσιμός δεκάδων ανθρώπων από την παραλία της Αγίας Άννας.

Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στην Εύβοια με δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος αλλά και ιδώτες με σκάφη να δίνουν ολονύχτια "μάχη" προκειμένου να διασωθούν δεκάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στις παραλίες.

Η εκκένωση

Ειδικότερα, στις 23.35 μ.μ., το βράδυ της Πέμπτης, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ενημερώθηκε για την ύπαρξη ανθρώπων στην παραλία της Αγίας Άννας, στην Εύβοια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία σκάφη του Λιμενικού Σώματος τα οποία και εντόπισαν εγκλωβισμένους. Άμεσα κινητοποιήθηκαν με πρωτοβουλία των τοπικών λιμενικών αρχών δέκα ιδιωτικά σκάφη, καθώς και αλιευτικά, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε και η επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς τους στο Μαντούδι Ευβοίας.

Δείτε βίντεο από την παραλία Φραγκάκι και την προσπάθεια των διασωστών να πείσουν 15 άτομα να επιβιβαστούν

Ακολούθως τα στελέχη του Λιμενικού που βρίσκονταν στην περιοχή επέκτειναν την έρευνα τους στην παραλία Φραγκάκι, η οποία βρίσκεται βορειότερα της Αγίας Άννας, καθώς και στην παραλία Ψαροπούλι. Και στις 3 παραλίες εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι. Στις δύο πρώτες παραλίες της Αγίας Άννας και του Φραγκάκι καθώς η φωτιά κινούνταν ανεξέλεγκτα ο απεγκλωβισμός των εγκλωβισμένων είχε λάβει επείγον χαρακτήρα. Στην παραλία Ψαροπούλι δεν υπήρχε άμεση ανάγκη απεγκλωβισμού.

Και στις τρεις παραλίες αποβιβάστηκαν στελέχη του ΛΣ για να συντονίσουν από ξηράς την επιβίβαση των εγκλωβισμένων στα σκάφη που επιχειρούσαν στην περιοχή. Επίσης για να κερδηθεί χρόνος επιστρατεύτηκε επιβατηγό τουριστικό σκάφος από την Σκιάθο το οποίο έσπευσε στην περιοχή και λειτούργησε ως σταθμός συγκέντρωσης των διασωθέντων.

Από εκεί ύστερα άλλα σκάφη τους μετέφεραν στο Μαντούδι και στο Πεύκι. Στη συνέχεια και καθώς ο αριθμός των διασωθέντων αύξανε συνεχώς επιστρατεύτηκαν και άλλα δύο επιβατηγά τουριστικά σκάφη καθώς και δύο θαλάσσια ταξί.

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες είχαν διασωθεί και είχαν μεταφερθεί με ασφάλεια στο Μαντούδι και στο Πεύκι, 631 άνθρωποι και συγκεκριμένα 272 στο Μαντούδι και 359 στο Πεύκι.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην παραλία Φραγκάκι οι Λιμενικοί αντιμετώπισαν το σοβαρότερο πρόβλημα καθώς μια ομάδα περίπου 15 ατόμων αρνούνταν να επιβιβαστεί στα σκάφη ενώ η φωτιά είχε φτάσει σχεδόν στην παραλία.

Με μεγάλη προσπάθεια και με σοβαρό κίνδυνο και για την δική τους ασφάλεια κατάφεραν τελικά οι λιμενικοί να πείσουν μερικούς να επιβιβασθούν και ειδικά 5 άτομα με κινητικά προβλήματα.

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος παραμένουν στην περιοχή ενώ οι εν λόγω περιοχές ελέγχονται διαρκώς για τυχόν νέους εγκλωβισμένους.

