Αρκαδία

Φωτιά στη Γορτυνία: εκκενώσεις οικισμών και μάχες με την πύρινη λαίλαπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυροσβεστικός φραγμός στα σύνορα της Αρκαδίας με την Ηλεία. Σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση στο μέτωπο της Ανατολικής Μάνης.

Αφού κατέκαψε σπίτια και μεγάλες εκτάσεις στην Ηλεία η τεράστια πυρκαγιά πέρασε πριν από 3 μέρες στην Αρκαδία, όπου και συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στα χωριά της Γορτυνίας’

Αργά το μεσημέρι κι εξαιτίας των συνεχών αναζωπυρώσεων, ζητήθηκε μέσω του 112 να εκκενωθούν συνολικά 12 οικισμοί και χωριά, από το Χρυσοχώρι και το Καλλιανι, μέχρι το Μελιδόνι, το Λιβαδάκι το Αγιονέρι και τα Λουτρά.

Ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο κινείτε στα ορεινά της περιοχής θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο κάθε κατοικημένη περιοχή!

Στα σύνορα της Αρκαδίας με την Ηλεία, στήθηκε πυροσβεστικός φραγμός, για να αποτρέψει τη φωτιά να επιστρέψει πίσω.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο χωριό Λιβαδάκι, το οποίο νωρίτερα περικυκλώθηκε από τος φλόγες με τους κατοίκους να ζητάνε απεγνωσμένα τη βοήθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων και κυρίως ρίψη νερού από εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις - από ξηράς και αέρος - προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά ώστε να μην πέσει μέσα στο χωριό στο οποίο βρίσκονταν μόνο λίγοι από τους κατοίκους του.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ανατολική Μάνη που μαίνεται από τη περασμένη Τρίτη. Στα χωριά και τους οικισμούς της περιοχής κάηκαν δεκάδες σπίτια και πολλά ακόμη υπέστησαν ζημιές.

Πλέον οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε εκτάσεις στα ορεινά, χωρίς όμως να απειλούν κατοικημένες περιοχές, αλλά έως τώρα, η φωτιά εκτός από τα σπίτια έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών .

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Tα μέτρα για τους πυρόπληκτους - Αναλυτικοί πίνακες

Φωτιές: άμεσες παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες περιοχές

Φωτιές: Όλα τα μέτρα για εργαζόμενους, ανέργους και επιχειρήσεις