Φωτιές: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Ηλεία και Γορτυνία

Σε θέση μάχης για τις αναζωπυρώσεις και τον έλεγχο των πυρκαγιών σε Ηλεία και Γορτυνία βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σε θέση μάχης για τις αναζωπυρώσεις που εκδηλώνονται σε σημεία απ' όπου έχει περάσει η φωτιά, κυρίως σε περιοχές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ηλεία.

Μάλιστα, όπως έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες, οι περισσότερες από τις αναζωπυρώσεις γίνονται κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.

Επίσης, ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και εξακολουθούν να επιχειρούν στη γειτονική ορεινή περιοχή της Γορτυνίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που καίει σε δασική έκταση κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Πάντως, με το πρώτο φως της ημέρας έχουν ξεκινήσει τις ρίψεις νερού στην Ηλεία και τη Γορτυνία δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στην περιοχή αποτελούνται από 313 πυροσβέστες με 101 οχήματα και 15 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έχουν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα από την Τσεχία και 21 πυροσβέστες από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Δήμαρχος Γορτυνίας: Είναι δύσκολη ακόμη η κατάσταση

«Είναι δύσκολη ακόμη η κατάσταση», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Ευστάθιος Κούλης, Δήμαρχος Γορτυνίας, για τις πολλαπλές εστίες φωτιάς, κυρίως από αναζωπυρώσεις, που καίνε στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, υπάρχουν «αναζωπυρώσεις σε δύσβατα σημεία, όπου δεν μπορούν να επιχειρήσουν επίγειες δυνάμεις», λέγοντας πάντως ότι οι ενισχυμένες δυνάμεις που δρουν στην περιοχή δίνουν μάχες «σε πολλά σημεία, όπου υπάρχουν εστίες».

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Χρήστος Λαμπρόπουλος, επεσήμανε ότι είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση με την φωτιά στην περιοχή της Γορτυνίας τονίζοντας ότι οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης «ενισχύθηκαν και με τους Γάλλους και με τους Τσέχους πυροσβέστες».

