Χανιά: Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή (εικόνες)

Πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που συνέβη το πρωί στον επαρχιακό δρόμο Ταυρωνίτη - Παλαιόχωρα στο ύψος του χωριού Συρίλι, στα Χανιά.

Το τροχαίο συνέβη όταν κάτω από συνθήκες που ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Χανίων συγκρούσθηκαν δύο επιβατικά αυτοκίνητα με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ , η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία, ενώ από το ένα όχημα χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστεί ένα άτομο.

Και οι πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων.

Φωτό: cretapost.gr

