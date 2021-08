Αχαΐα

Πάτρα: Tην κρατούσε 5 μήνες αιχμάλωτη και την χτυπούσε

Αποπειράθηκε και να την βιάσει. Ο δράστης συνελήφθη

Ένα εφιάλτη ζούσε μια γυναίκα στα χέρια του συντρόφου της στην Πάτρα.

Την κρατούσε αιχμάλωτη για πέντε μήνες στο σπίτι του, με τη χρήση βίας και απειλών κατά της ζωής της, ενώ αποπειράθηκε να τη βιάσει και την εκβίαζε με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση της.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, χθες το απόγευμα συνελήφθη στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, με τη συνδρομή του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ένας Έλληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού, της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης κατακράτησης, της σωματικής βλάβης και της απειλής.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, ο συλληφθείς την κατακρατούσε παράνομα, σε οικία του στην Πάτρα, όπου από τον Μάρτιο του 2021, την εξύβριζε, την απειλούσε και την χτυπούσε επανειλημμένα στο σώμα της, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, ο συλληφθείς με χρήση βίας και απειλών για την ζωή της παθούσας, την εκβίαζε, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση της.

Επιπλέον, πριν από μια εβδομάδα ο συλληφθείς αποπειράθηκε να τη βιάσει, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

