Ζάκυνθος – ηλεκτροπληξία: συλλήψεις για τον θάνατο του 12χρονου

Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, ένας ηλεκτρολόγος και ένας ψυκτικός, που είναι υπεύθυνοι για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, την οποία άγγιξε το παιδί.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τον τραγικό θάνατο ενός 12χρονου αγοριού από ηλεκτροπληξία, στη Ζάκυνθο, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου, ένας ηλεκτρολόγος και ένας ψυκτικός, που είναι υπεύθυνοι για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, την οποία άγγιξε το παιδί πριν πάθει ηλεκτροπληξία.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Ζακύνθου για να δώσουν εξηγήσεις για τη διαρροή ρεύματος στη μονάδα που προκάλεσε την τραγωδία.

Το άτυχο παιδί έπαιζε με τους φίλους του, δίπλα από το σπίτι του, όταν πήγε να κρυφτεί πίσω από τις εγκαταστάσεις του κλιματιστικού ξενοδοχείου, όπου βρήκε τον θάνατο.

Οι φίλοι του ενημέρωσαν τις Αρχές και άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου, παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφερε να επαναφέρει στη ζωή το παιδί.







