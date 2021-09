Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Κω

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο. Στη "μάχη" και ενάερια μέσα.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Κω.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ξέσπασε στην περιοχή Μαστιχάρι και καίει σε δύσβατο σημείο, μέσα σε χαράδρα.

Επί τόπου επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και εναέριες δυνάμεις.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μαστιχάρι της νήσου Κω. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2021

