Θεσσαλονίκη: Έψαχναν οικογένεια για να πουλήσουν... μωρό

Κύκλωμα έφερνε εγκυμονούσες απο την Βουλγαρία για να γεννήσουν στην Ελλάδα και να πουλήσουν τα μωρά.

Ένοχοι κρίθηκαν τρεις Βούλγαροι για υπόθεση παράνομης υιοθεσίας νεογέννητου βρέφους έναντι αμοιβής. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών και τριών μηνών σ’ ένα ανδρόγυνο μεσαζόντων, ενώ καταδίκασε και τη βιολογική μητέρα του παιδιού, με 12μηνη φυλάκιση, με τριετή αναστολή. Η τελευταία δεν προσήλθε στο δικαστήριο και δικάστηκε ερήμην.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας και η γυναίκα του, ηλικίας 40 χρονών, έφερναν εγκυμονούσες συμπατριώτισσες τους για να γεννήσουν στην Ελλάδα για να πουλήσουν τα παιδιά σε θετούς γονείς. Η Βουλγάρα μάνα και οι δύο συγκατηγορούμενοι της συνελήφθησαν αμέσως μετά τη γέννα, σε ιδιωτική μαιευτική κλινική της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς, στις 12 Φεβρουαρίου 2019.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα παράδοσης σε υιοθεσία τέκνου με αθέμιτο όφελος, απόπειρα μεσολάβησης σε υιοθεσία με πρόθεση κερδοσκοπίας και κατ’ επάγγελμα και συμμορία, κατά περίπτωση.

Από την προανάκριση του τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης προέκυψε ότι: Στις 9 Φεβρουαρίου 2019 η μία κατηγορούμενη γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι το οποίο οι δύο συγκατηγορούμενοι συμπατριώτες της (το ανδρόγυνο) ανέλαβαν να δώσουν για υιοθεσία έναντι αμοιβής άνω των 5000 ευρώ. Προηγουμένως την μετάφεραν από την Βουλγαρία στην ιδιωτική μαιευτική κλινική της Θεσσαλονίκης για τον τοκετό.

Οι υπεύθυνοι της κλινικής όμως αντιλήφθηκαν τις ύποπτες κινήσεις και ενημέρωσαν την αστυνομία ενώ πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις πριν ολοκληρωθεί η πράξη και παραδοθεί το παιδί σε άγνωστους θετούς γονείς.

Από την έρευνα προέκυψε για τους δύο μεσολαβητές ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία στην Ηγουμενίτσα και στα Τρίκαλα ενώ επιπλέον διακριβώθηκε ότι, στο παρελθόν, οδήγησαν στην ίδια κλινική για να γεννήσουν και άλλες δύο Βουλγάρες.

ΠΗΓΗ: GRTimes

