Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Παιδί έφυγε από νηπιαγωγείο - Χειροπέδες στην νηπιαγωγό

Ο 4χρονος έφυγε από την ανασφάλιστη πόρτα του νηπιαγωγείου και εντοπίστηκε στον δρόμο από περαστικό.

Στη σύλληψη 55χρονης νηπιαγωγού στο 24ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου, προχώρησε η Αστυνομία, καθώς 4χρονος μαθητής ξέφυγε της προσοχής της και βρέθηκε εκτός του σχολείου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, την Παρασκευή το μεσημέρι ο 4χρονος έφυγε από την ανασφάλιστη πόρτα του νηπιαγωγείου της Θεσσαλονίκης και εντοπίστηκε στον δρόμο από περαστικό. Παραδόθηκε στην μητέρα και κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 55χρονη.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ορίστηκε δικάσιμος και αφέθηκε ελεύθερη.

