Φωτιά στην Αρκαδία: Τραυματίστηκε αντιδήμαρχος

Ο αντιδήμαρχος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Τρίπολης, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Με εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Τρίπολης ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μεγαλόπολης, Δημήτρης Σιέμπος, ο οποίος συμμετείχε στις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς, στην περιοχή Καλύβια.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις συνθήκες του τραυματισμού του, ο Δημήτρης Σιέμπος, «βρισκόμασταν στην περιοχή με το πυροσβεστικό όχημα του δήμου, όταν ξαφνικά μας έκλεισε η φωτιά. Στην προσπάθειά μου λοιπόν να απομακρυνθώ, τραυματίστηκα στα χέρια και το πρόσωπο».

Στην συνέχεια ο αντιδήμαρχος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Τρίπολης και όπως είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, «τα εγκαύματα που φέρω είναι α΄ βαθμού».

Όσον αφορά την πυρκαγιά, εξακολουθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, να είναι σε εξέλιξη, ενώ μετά την δύση του ήλιου, στην περιοχή επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις με την συνδρομή μηχανημάτων της αυτοδιοίκησης.

