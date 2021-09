Κυκλάδες

Τροχαίο στην Τζιά: πήγε να πάρει το κράνος του και σκοτώθηκε

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Τζιας μετά τον τραγικό θάνατο ενός 23χρονου σε τροχαίο.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κέας από τον τραγικό θάνατο ενός 21χρονου χθες το βράδυ, μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Κορησσία.

Ειδικότερα, το Σάββατο 25/9 και ώρα 19:45 στην περιοχή της Κορησσίας στην Κέα, μια δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 21χρονος υπήκοος Αλβανίας εξετράπη της πορείας της και κατέπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος. Πρόκειται για έναν 21χρονο, γεννημένο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα αγαπητό παιδί το οποίο έχασε τόσο άδοξα τη ζωή του. Ο άτυχος νέος ήταν η καρδιά της παρέας, αγαπούσε τις μηχανές, ωστόσο οι φίλοι του αναφέρουν ότι ήταν προσεκτικός στην οδήγηση του και τις περισσότερες φορές φορούσε προστατευτικό κράνος.

Μόνο που αυτή τη φορά, το κράνος τον πρόδωσε. Τραγική ειρωνεία; Ο 21χρονος επέστρεφε στην παρέα του, γιατί είχε ξεχάσει το κινητό του τηλέφωνο και το κράνος του σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Κέας.

