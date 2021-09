Δωδεκανήσα

Σεισμός στην Νίσυρο: τρεις δονήσεις σε 65 λεπτά

Προβληματισμός στους επιστήμονες για το μέγεθος των τριών σεισμών, που καταγράφηκαν στην περιοχή τη νύχτα.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι οι σεισμογράφοι του κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες τρεις σεισμούς στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση μεταξύ 8 και 10 χιλιομέτρων, νότια της πόλης της Νισύρου.

Οι δύο πρώτοι καταγράφηκαν στις 01:22 και είχαν ένταση 4,4 και 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο τρίτος σεισμός καταγράφηκε στις 02:27 και το μέγεθος του μετρήθηκε στους 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Εν τω μεταξύ, προβληματίζει τους ειδικούς και η περίπτωση της Θήβας, με την Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, που συνεδρίασε εκτάκτως την Τετάρτη, να αποφασίζει επισταμένους ελέγχους.

