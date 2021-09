Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΛ Ευόσμου: Επεισόδια και φωτιές σε κάδους (εικόνες)

Ένταση σημειώθηκε το πρωί και στο ΕΠΑΛ Ευόσμου στη δυτική Θεσσαλονίκη.



Μετά τις εικόνες βίας στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί έξω και από το ΕΠΑΛ Ευόσμου στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίπου 100 μαθητές μπαινοέβγαιναν από το σχολικό συγκρότημα, ενώ άναψαν πυρσούς και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων αποκλείοντας το δρόμο και δημιουργώντας φραγμό μπροστά από το σχολείο.

Κάποια από τα άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ΕΠΑΛ -αρκετοί απ' αυτούς με τα πρόσωπα καλυμμένα- μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων εκτόξευσαν αντικείμενα. Αυτή την ώρα η κατάσταση έχει εκτονωθεί.

Βίντεο - φωτογραφία: thes.gr





