ΕΠΑΛ Ευόσμου: Οδοφράγματα και κροτίδες έξω από το σχολείο (εικόνες)

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση έξω από το ΕΠΑΛ Ευόσμου για δεύτερη ημέρα.



Έκρυθμη παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η κατάσταση έξω από το ΕΠΑΛ Ευόσμου, όπου ομάδα περίπου 100 ατόμων έχει στήσει οδοφράγματα έξω από την είσοδο του σχολείου, το οποίο τελεί υπό κατάληψη.



Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εκτοξεύουν κροτίδες και πέτρες εναντίον δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ που βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να καλύψουν την κινητοποίηση.



Στο σημείο σήμερα υπάρχει αστυνομική παρουσία, σε αντίθεση με χθες, οπότε και οι κουκουλοφόροι δρούσαν ανενόχλητοι για περίπου μισή ώρα εκτοξεύοντας συνεχώς αντικείμενα στους δημοσιογράφους.





Οι κουκουλοφόροι «στοχεύουν» και τους Αστυνομικούς, οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο, σύμφωνα με το grtimes.gr.



Η οδός Σμύρνης, όπου βρίσκεται το ΕΠΑΛ έχει αποκλειστεί, ενώ πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στα δρομολόγια του ΟΑΣΘ.

Ωστόσο, νέα ένταση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής έξω από το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, εκεί όπου τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, με μαθητές να επιτίθενται με βόμβες μολότοφ και διάφορα άλλα αντικείμενα, κατά φοιτητών.

