Φθιώτιδα

Πυροβολισμοί στην Σπερχειάδα - Συναγερμός στην Αστυνομία

Οκτώ κάλυκες βρήκαν στο σημείο οι αστυνομικοί. Έρευνες για τον εντοπισμό του “πιστολέρο”.

Οκτώ πυροβολισμοί διατάραξαν την ησυχία στην πόλη της Σπερχειάδας, πλησίον του Γηροκομείου, λίγο πριν τις 8 το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης κατέβηκε από ένα μαύρο αυτοκίνητο και άρχισε να πυροβολεί προς τα χωράφια, κοντά στο σημείο που βρίσκεται το Γηροκομείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε πάλι στο αυτοκίνητο, όπου βρισκόταν και έτερο άτομο και εξαφανίστηκε.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικοί από το ΑΤ Σπερχειάδας που περισυνέλλεξαν οκτώ κάλυκες από εκεί που στάθηκε ο άγνωστος “πιστολέρο”.

Δόθηκε επίσης σήμα προς όλους τους σταθμούς για τις αναζητήσεις, με αρνητικά προς το παρόν αποτελέσματα.

Πηγή: lamiareport.gr

