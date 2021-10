Λάρισα

Λάρισα: ένταση για τους εμβολιασμούς έξω από ναούς (εικόνες)

Ισχυρή αστυνομική δύναμη βρέθηκε στον αύλειο χώρο Ναού, καθώς πολίτες αντέδρασαν στη διαδικασία με συνθήματα και αποδοκιμασίες.

Με ένταση και παρούσα την αστυνομία ξεκίνησε η πρώτη ημέρα εμβολιασμού έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα καθώς αρνητές διαμαρτυρήθηκαν έντονα.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη βρέθηκε στον αύλειο χώρο του Ναού, καθώς πολίτες αντέδρασαν στη διαδικασία με συνθήματα και αποδοκιμασίες.

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος μετά τη δοξολογία στον Άγιο Αχίλλιο ευχαρίστησε όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση για εμβολιασμό έξω από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλίου.

Επίσης ευχαρίστησε και όσους διαμαρτυρήθηκαν κατά της δράσης εμβολιασμού. «Η μονάδα θα συνεχίσει το έργο της και θα προσπαθήσουμε να συντηρήσουμε το μήνυμα ζωής» υπογράμμισε ο κ. Ιερώνυμος.

«Να νικήσουμε το φόβο, προσπαθούμε να πείσουμε…» κατέληξε ο Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Ιερώνυμος, ο οποίος δήλωσε πως το γραφείο του είναι ανοιχτό σε όλους.

