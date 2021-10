Ηράκλειο

Βιάννος: Χασισοφυτεία εντοπίστηκε σε δασική περιοχή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί σε τρεις ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Εντοπίστηκε καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στο Ηράκλειο της Κρήτης, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε δασική περιοχή του δήμου Βιάννου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τελικά, σε τρεις ειδικά διαμορφωμένους χώρους τη φυτεία, αποτελούμενη από 454 δενδρύλλια κάνναβης, στο στάδιο της πλήρους ανάπτυξης ύψους έως 2,5 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Νάξος: Έφυγε από τον γάμο και τον “πάτησε” αυτοκίνητο

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Ερυθρόλευκος “μονόλογος” στο ΣΕΦ