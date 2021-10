Κυκλάδες

Μύκονος: “Στάχτη” έγινε το εστιατόριο από την φωτιά (βίντεο)

"Κόλαση" φωτιάς σε εστιατόριο στη Μύκονο. Από που ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε εστιατόριο στον Ορνό της Μυκόνου.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε κατάστημα στην περιοχή Κόρφος όπου επικράτησε πανικός και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού κάλυψε την περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε καθώς σημειώθηκαν εκρήξεις από φιάλες υγραερίου που υπήρχαν μέσα στο μαγαζί.

Η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε ακόμα και σε αυτοκίνητα που βρίκονταν έξω από το εστιατόριο.

Όπως μέτεδωσε στο "Πρωινό" Πέτρος Νάζος, από το Mykonos Live Tv, το κατάστημα είχε κλείσει για την σεζόν και κάποιοι εργαζόμενοι μάζευαν πράγματα, όταν είδαν φωτιά στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Όπως είπε η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, καθώς η διακόσμηση του καταστήματος ήταν κυρίως από ξύλο.

