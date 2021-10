Καρδίτσα

Καρδίτσα: Νεκρό ζευγάρι από αναθυμιάσεις

Οικογενειακή τραγωδία στο στο Πετρίλο Αργιθέας.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό αργά το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Πετρίλο του Δήμου Αργιθέας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις από την ξυλόσομπα που είχαν για τη θέρμανση του σπιτιού τους.

Πρόκειται για έναν 90χρονο άνδρα και την 81χρονη ηλικιωμένη σύζυγό του οι οποίοι διέμεναν μόνιμα στο χωριό και εντοπίστηκαν από γειτονικό πρόσωπο το απόγευμα της Κυριακής νεκροί μέσα στην οικία τους, καθώς δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής τις τελευταίες ώρες. Εντός της οικίας φέρεται να υπήρχαν καπνοί από την ξυλόσομπα ενώ από την αστυνομία αποκλείστηκε εγκληματική ενέργεια.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από τις αρμόδιες αρχές για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

