Ηράκλειο: χειροπέδες στους διαρρήκτες που είχαν γίνει ο φόβος κι τρόμος της πόλης

Οι αλλοδαποί δράστες, μέσα σε λίγους μήνες είχαν πραγματοποιήσει δεκάδες κλοπές και διαρρήξεις, με λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Τριάντα τέσσερις κλοπές και διαρρήξεις, αλλά και έξι απόπειρες σε σπίτια στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, από το τέλος του περασμένου Ιουλίου μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου, εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας. Για τις υποθέσεις σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών.

Οι κατηγορούμενοι όπως προέκυψε, είχαν αφαιρέσει χρηματικό ποσό 81.883 ευρώ, κοσμήματα και 85 χρυσές λίρες διαφόρων χωρών συνολικής χρηματικής αξίας τουλάχιστον 265.630 ευρώ, 80 δολάρια Αμερικής, 370 λίρες Αγγλίας, καθώς και διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα.

Η προανάκριση διενεργείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

