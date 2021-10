Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για υπόθεση αρπαγής και εκβίασης

Οι τρεις αλλοδαποί κρατούσαν τα θύματα παρά τη θέλησή τους σε σπίτι στον Εύοσμο και ζητούσαν από συγγενικά τους πρόσωπα λύτρα.

Σε τρεις συλλήψεις για υπόθεση αρπαγής και εκβίασης εννέα ατόμων, υπηκόων Πακιστάν, προχώρησε η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί 27, 24 και 20 ετών, οι οποίοι κρατούσαν τα θύματα παρά τη θέλησή τους σε σπίτι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και ζητούσαν από συγγενικά τους πρόσωπα την καταβολή χρηματικών ποσών για την απελευθέρωσή τους.

Εις βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της αρπαγής, εκβίασης και απόπειρας εκβίασης κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Της σύλληψης προηγήθηκε καταγγελία, στις 25/10, από δύο αλλοδαπούς στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης, σύμφωνα με την οποία άγνωστα άτομα είχαν απαγάγει τον αδερφό τους και ζητούσαν για την απελευθέρωσή του το χρηματικό ποσό των 2000 ευρώ.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ως τόπος κράτησης του απαχθέντα άγνωστη τοποθεσία στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια υπήρξε κινητοποίηση αστυνομικών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου ορίσθηκε παράδοση του αιτούμενου χρηματικού ποσού στην ευρύτερη περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Στο σημείο παράδοσης μετέβη ο 50χρονος απαχθείς, καθώς επίσης και 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος αφού παρέλαβε το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό, συνελήφθη.

Χθες το πρωί, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση σε διαμερίσματα στην περιοχή του Ευόσμου, όπου εντοπίσθηκαν και απελευθερώθηκαν άλλοι οχώ απαχθέντες αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν και δύο αλλοδαποί 24 και 20 ετών, ως απαγωγείς- συνεργοί.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες απαιτούσαν εκβιαστικά, είτε από τους παθόντες είτε από συγγενικά τους πρόσωπα, την καταβολή χρηματικού ποσού από 1000 έως 2000 ευρώ, για την απελευθέρωσή τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

