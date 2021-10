Σάμος

Σεισμός στη Σάμο: Μετονομάστηκε ο δρόμος όπου σκοτώθηκαν ο Άρης και η Κλαίρη (εικόνες)

Συγκίνηση στο τρισάγιο για τους αδικοχαμένους μαθητές.

“Ράγισαν καρδιές” στο τρισάγιο στη μνήμη του Άρη και της Κλαίρης, των δύο εφήβων που σκοτώθηκαν στον σεισμό του 2020, στη Σάμο.

Παρουσία του Μητροπολίτη Σάμου Ευσεβίου, του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου, αρμόδιου για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, του διευθυντή του ΟΑΣΠ, Ευθύμιου Λέκκα, εκπροσώπων των τοπικών Αρχών και φυσικά των οικογενειών των αδικοχαμένων παιδιών, τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης και θλίψης, τρισάγιο στο εκκλησάκι που έχει τοποθετηθεί στον δρόμο όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή οι δύο νέοι, στις 30 Οκτωβρίου 2020.

Σε οδό Άρη και Κλαίρης μετονομάστηκε ο μοιραίος δρόμος

Ακολούθησε η αποκάλυψη της πινακίδας “Οδός Μαθητών Άρη και Κλαίρης” υπό τα χειροκροτήματα του πλήθους.

Για την ονοματοδοσία της οδού προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου.

Πηγή: samos24.gr

