Έβρος: Αγριογούρουνο προκάλεσε τροχαίο

Ο οδηγός είδε ξαφνικά το αγριογούρουνο να πετάγεται στην εθνική οδό και δεν κατάφερε να το αποφύγει.

Σύγκρουση Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου με αγριογούρουνο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον κάθετο άξονα Αρδανίου-Ορμενίου, στο ύψος του χωριού Ταύρη Σουφλίου.

Η σύγκρουση έγινε ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν στο ρεύμα προς την Αλεξανδρούπολη, με το αγριογούρουνο να πετάγεται ξαφνικά στην εθνική οδό και τον οδηγό του Ι.Χ να μην προλαβαίνει ν’ αποφύγει το τρακάρισμα με το ζώο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, ενώ είναι άγνωστο αν το αγριογούρουνο σκοτώθηκε από την σύγκρουση. Στο σημείο έφτασε η Τροχαία Αλεξανδρούπολης και επιλήφθηκε του συμβάντος, αφού η περιοχή ανήκει στην δικαιοδοσία της.

Το συγκεκριμένο σημείο, όπως και πολλά ακόμα στον… περιβόητο κάθετο άξονα του Έβρου είναι θεοσκότεινο, αν και υπάρχουν κόμβοι (όπως και αυτός για την Ταύρη εκεί κοντά ή για τον Πέπλο πιο κάτω) για τα διάφορα χωριά που βρίσκονται πάνω σε αυτόν, αλλά τις περισσότερες φορές τα φώτα δεν λειτουργούν. Ούτε καν και αυτά που είναι δίπλα στα χωριά απ’ όπου περνάει ο δρόμος.

