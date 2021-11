Μεσσηνία

Μεσσήνη: Νεκρός σε τροχαίο ένας νεαρός

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσκομείο ο 18χρονος συνοδηγός.

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος το απόγευμα της Κυριακής στην 7η επαρχιακή οδό στην Μεσσήνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες, το αυτοκίνητο που επέβαιναν, ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη ενώ εκινείτο στον δρόμο Μεσσήνη - Τρίοδος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 21χρονος και να τραυματιστεί ο 18χρονος που έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Τα ακριβή αίτια και συνθήκες του τραγικού συμβάντος ερευνώνται.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

