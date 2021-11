Δωδεκανήσα

Ρόδος - Τροχαίο: επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό οδηγού (εικόνες)

Στο σημείο βρέθηκε πλήρωμα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικοί και κλιμάκια της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή της Νότιας Ρόδου και συγκεκριμένα κοντά στην περιοχή Γλύστρα (σημείο Κατσούνι).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα βγήκε εκτός δρόμου, κατρακύλησε στη συνέχεια σε βραχώδη περιοχή από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα το όχημα να προσγειωθεί ανάποδα και ο οδηγός του να εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό!.

Στο σημείο βρίσκεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομία καθώς επίσης και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής αλλά και του Λιμενικού της Λίνδου υπηρεσίας, στελέχη των οποίων συνδράμουν στην διαδικασία απεγκλωβισμού.

Ο απεγκλωβισμός ήταν ιδαίτερα δύσκολος αφού οι πυροσβέστες χρειάστηκαν περισσότερα από 40 λεπτά για να βγάλουν με ασφάλεια τον οδηγό από το όχημα.

Λίγο μετά τις 22:20 η επιχείρηση των πυροσβεστών και των διασωστών του ΕΚΑΒ είχε αίσια εξέλιξη αφού κατάφεραν να βγάλουν τον οδηγό μέσα από το αυτοκίνητο με ασφάλεια και να τον παραδώσουν στη συνέχεια στου διασώστες του ΕΚΑΒ έτσι να τον μεταφέρουν στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Ο οδηγός φέρει πολλαπλά τραύματα αλλά έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

