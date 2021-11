Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα μπροστά στη Βουλή: Ταξί παρέσυρε πεζό

Πεζός παρασύρθηκε από ταξί. Τραγική κατάληξη στο τροχαίο.

Το πρωί της Δευτέρας 08.11.2021 στις 05:30 σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα μπροστά στη Βουλή, επί της λεωφόρου Αμαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ταξί παρέσυρε πεζό και τον τραυμάτισε σοβαρά, στη συνέχεια δεύτερο διερχόμενο όχημα χτύπησε τον άτυχο άνδρα.

Άμεσα στο σημείο του τροχαίου έφτασε η Τροχαία αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

