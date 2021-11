Αχαΐα

Κακοκαιρία - Δυτική Αχαΐα: Πλημμύρες και ζημιές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δήμος ζητά να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε, σύμφωνα με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, η σημερινή ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή, γι' αυτό και ζητείται «να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να ενεργοποιηθούν αμέσως οι μηχανισμοί καταγραφής και αποζημιώσεων».

Σύμφωνα πάντα με τον δήμο, «παρότι σε συνεργασία με την Περιφέρεια είχε κινητοποιηθεί το σύνολο του διαθέσιμου εξοπλισμού και των χωματουργικών μηχανημάτων που υπάρχουν στην περιοχή, τα οποία μάλιστα παρενέβησαν σε πολλές περιπτώσεις, εν τούτοις οι ζημιές παραμένουν σημαντικές».

Όπως ανακοινώθηκε, «οι ζημιές καταγράφονται σε πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα, σε πλημμυρισμένες αποθήκες, εργαστήρια και ποιμνιοστάσια, ενώ σημαντικές είναι οι ζημιές και στις καλλιέργειες».

Ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Σπύρος Μυλωνάς, με δήλωσή του ζητάει «να προχωρήσει αμέσως η καταγραφή των ζημιών και να προωθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη γρήγορη αποζημίωση των πληγέντων» και προσέθεσε:

«Είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή η ακριβής έκταση των καταστροφών που συνέβησαν σήμερα στο δήμο μας. Ένα όμως είναι βέβαιο. Πρόκειται για τεράστιες ζημιές που σημειώθηκαν στο σύνολο των δραστηριοτήτων στο δήμο μας».?





Φωτογραφίες - βίντεο: tempo24.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Νικόλαος - Κορονοϊός: Έκαναν πενταπλή δόση εμβολίου σε γυναίκα

Μετάλλαξη Μποτσουάνα - Πλεύρης: Θα πάμε σε σκληρή γραμμή

Μανώλης Καντάρης: Πέθανε η χήρα του άνδρα που δολοφόνησαν για μία κάμερα