Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες από επίθεση ληστών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Ληστεία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην οδό Λαγκαδά

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γύρω στις 08:00 έξι αλλοδαποί επιτέθηκαν σε δύο Πακιστανούς για να τους αρπάξουν ένα κινητό και τα χρήματα που είχαν.