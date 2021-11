Ηράκλειο

Κρήτη: Βίντεο από ληστεία σε μίνι μάρκετ

Τρόμος για τον υπάλληλο που βρέθηκε με το μαχαίρι στο λαιμό. Οι δράστες άρπαξαν τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή.



Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα σοκαριστικό βίντεο από την στιγμή της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μίνι μάρκετ που βρίσκεται επί της λεωφόρου 62 Μαρτύρων, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει το Creta24, τρεις άνδρες με σκούρα ρούχα, κουκούλες και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισέβαλλαν στην επιχείρηση και άρπαξαν τις εισπράξεις.



Μάλιστα οι τρεις άνδρες που εισέβαλλαν στο κατάστημα, αφού απείλησαν με μαχαίρι τον υπάλληλο, τον ανάγκασαν να γονατίσει στο πάτωμα.



Ο σοκαρισμένος υπάλληλος μη μπορώντας να κάνει διαφορετικά φοβούμενος για τη ζωή του ακολουθούσε τις οδηγίες που του έδιναν οι ληστές.



Μάλιστα, δεν δίστασαν να πάρουν τα χρήματα και το τηλέφωνο του υπαλλήλου!



Οι άνδρες, που εκτιμάται ότι είναι νεαρής ηλικίας, έφυγαν από το σημείο πεζή.

