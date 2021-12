Κιλκίς

Αρνητές κορονοϊού - Κιλκίς: Συνεχίζουν να μη στέλνουν στο σχολείο τα παιδιά τους

Δεν θέλουν τα παιδιά να φορούν μάσκα και να κάνουν διαγνωστικά τεστ ανίχνευσης του ιού.

Απτόητοι φαίνεται πως είναι γονείς αρνητές της μάσκας, του εμβολίου και του κορονοϊού στο Κιλκίς, καθώς συνεχίζουν να μη στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, διότι δεν θέλουν να φορούν μάσκα και να κάνουν διαγνωστικά τεστ ανίχνευσης του ιού.

Πρόκειται για εννέα μαθητές δημοτικού σχολείου και ενός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Η εισαγγελία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών στην τρέχουσα σχολική χρονιά η κατάσταση είναι ηπιότερη αναφορικά με αντιδράσεις γονέων σε σχέση με την περασμένη σχολική περίοδο, όπου δεν έλλειψε η επιθετική…αλληλογραφία των αντιδρώντων γονέων σε καθηγητές-διευθυντές σχολείων.

Κατά τα άλλα η πανδημία δείχνει σημάδια υποχώρησης στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Στην πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τα κρούσματα την Τρίτη 30 Νοεμβρίου αφορούσαν σε 76 σε μαθητές και 14 εκπαιδευτικούς- οι δυο νοσηλεύονται- έναντι 99 μαθητών και 16 δασκάλων και της περασμένης Τετάρτης 24 Νοεμβρίου.

Η κορύφωση της πανδημίας καταγράφηκε στις 10 Νοεμβρίου όταν τα θετικά κρούσματα στους μαθητές Πρωτοβάθμιας ανήλθαν σε 131.

Στη Δευτεροβάθμια η κατάσταση είναι εμφανώς καλύτερη.

Τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου καταγράφηκαν πέντε νέα κρούσματα, αλλά συνολικά είναι μικρός ο αριθμός των τεθέντων σε καθεστώς καραντίνας μαθητών και καθηγητών.

