Ο Πάπας στην Λέσβο: ο Κριστιάν από το Κονγκό θα τον υποδεχθεί στο Καρέ Τεπέ (εικόνες)

Συγκλονίζει η ιστορία του άνδρα που έχασε την γυναίκα και την κορούλα τους, στον δρόμο της αναζήτησης μιας καλύτερης ζωής. Τι λέει για την συνάντηση του με τον Πάπα Φραγκίσκο.

Ο 30χρονος Κριστιάν Μουγιάκα ήρθε στη Λέσβο από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πριν έναν ακριβώς χρόνο. Στο δρόμο έχασε την 28χρονη γυναίκα του και την οκτάχρονη του κόρη.

Την Κυριακή θα υποδεχτεί τον Πάπα Φραγκίσκο μαζί με τις δυο κόρες του, 6 και 7 ετών, εκ μέρους της καθολικής χριστιανικής κοινότητας των προσφύγων της προσωρινής δομής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Καρά Τεπέ.

Όπως λέει ελπίζει αν μη τι άλλο ότι η δημοσιότητα που θα δοθεί στον ίδιο και την οικογένεια του, ίσως συμβάλει να ξαναβρεθεί με τη γυναίκα του και το τρίτο του παιδί.

Τα παιδιά του Κριστιάν μαζί με άλλα παιδιά του Καρά Τεπέ φιλοτεχνούν αυτές τις μέρες ένα λεύκωμα με μηνύματα προς τον Ποντίφηκα.

Θα του το προσφέρουν εκ μέρους των παιδιών του καταυλισμού.

«Είναι ευλογία Θεού η συνάντηση μας με τον Πάπα» λέει ο Κριστιάν.

«Ποιος το περίμενε μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό, περιμένοντας ένα χρόνο να συζητηθεί η αίτηση ασύλου μας, να βρεθώ μπροστά στο θρησκευτικό μας ηγέτη. Μόνο θαύμα μπορώ να το χαρακτηρίσω» συμπληρώνει.

Και καταλήγει: «Δεν το περίμενα να γίνει στη ζωή μου. Αλλά πιστεύω στα θαύματα και αυτό είναι ένα θαύμα»

