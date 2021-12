Λασιθίου

Ιεράπετρα: παραμέληση βρέφους και νηπίου από τους γονείς

Με εισαγγελική εντολή αφαιρέθηκε η επιμέλεια, καθώς το οικογενειακό περιβάλλον και οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών κρίθηκαν μη ασφαλή και κατάλληλα.

Στην Παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου μεταφέρθηκε την Παρασκευή, με Εισαγγελική εντολή, παιδί 2,5 ετών από την Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, η εντολή του Εισαγγελέα δόθηκε λόγω παραμέλησης από το οικογενειακό του περιβάλλον, με την επιμέλεια να αφαιρείται προσωρινά από τους γονείς του και να δίδεται σε κοινωνική δομή-ίδρυμα του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μικρό, ηλικίας 6 μηνών, αδερφάκι τού εν λόγω παιδιού ήδη βρίσκεται στην ίδια δομή, αφού προ ημερών αυτό είχε μείνει για πολλές ώρες νοσηλευόμενο μόνο του στο ΠΑΓΝΗ, με αποτέλεσμα το νοσηλευτικό προσωπικό εκεί να κινητοποιηθεί και να εκκινήσουν οι διαδικασίες για να μεταφερθεί το παιδί στη δομή.

Ακολούθησε έρευνα από την κοινωνική λειτουργό του Δήμου Ιεράπετρας, που διεπίστωσε ότι και το άλλο παιδί της οικογένειας ζούσε παραμελημένο και όχι σε ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον.

Το 2,5 ετών παιδί παραμένει στην Παιδιατρική κλινική, υπό συνεχή αστυνομική παρακολούθηση, προκειμένου να τού γίνουν όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να μεταφερθεί στη συνέχεια στη δομή στο Ηράκλειο.

