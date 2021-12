Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Αυξάνονται οι αρνητές γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο

Γονείς – αρνητές στερούν από τα παιδιά τους την εκπαίδευση. Ποινικές κυρώσεις φέρνει η νέα διάταξη.

Συνολικά 70 μαθητές σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας δεν προσέρχονται στις τάξεις τους, καθώς οι γονείς και κηδεμόνες τους αρνούνται να συμμορφωθούν με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν την πανδημία και τα μέτρα πρόληψης διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2 (χρήση μάσκας, αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι κ.λπ.) που ισχύουν στις δομές εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, η πλειοψηφία των μαθητών που δεν πηγαίνουν στο σχολείο (50 άτομα) είναι εγγεγραμμένοι σε σχολεία της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, ενώ στην περιφέρεια οι περισσότεροι των υπόλοιπων 20 ανήκουν σε σχολεία της περιφερειακής ενότητας Σερρών.

Ο αριθμός έχει αυξηθεί το τελευταίο εικοσαήμερο, καθώς στην αρχή της σχολικής χρονιάς απείχαν από τα μαθήματα 37 μαθητές, εκ των οποίων 30 στη Θεσσαλονίκη και 7 στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι μαθητές αυτοί δεν παρακολουθούν ούτε διαδικτυακά μαθήματα, καθώς στα διαπεριφερειακά διαδικτυακά τμήματα που λειτουργούν έχουν ενταχθεί αποκλειστικά άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και έχουν προσκομίσει τις απαιτούμενες ιατρικές γνωματεύσεις.

Αντιμέτωποι με φυλάκιση και χρηματική ποινή οι αρνητές γονείς

Υπενθυμίζεται πως με τροπολογία / προσθήκη που κατατέθηκε χθες το βράδυ από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις νομοθετικό πλαίσιο Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, του άρθρου 2, του νόμου 1566/1985 για την υποχρεωτικότητα φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο και προβλέπονται ποινικές ευθύνες για όσους γονείς/ κηδεμόνες κρατούν τους μαθητές μακριά από το σχολείο για οποιονδήποτε λόγο.

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση προβλέπει ότι: «Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια ή την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται ποινή φυλάκισης μέχρι (2) έτη και χρηματική ποινή».

«Οφείλουμε να προστατεύσουμε το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση», επισήμανε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, εξηγώντας του λόγους που οδήγησαν στην νομοθετική πρωτοβουλία. Σημείωσε δε πως υπήρχε παλαιότερα σχετική διάταξη, που αφορούσε σε πταίσμα, αλλά καταργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. «Δύο χρόνια τώρα ίσχυσε ο έλεγχος της επιμέλειας γονέων και κηδεμόνων από τον εισαγγελέα και τώρα προσθέτουμε και επιπλέον ποινικές ευθύνες. Ισχύει για άπαντες, έως και το Γυμνάσιο», διευκρίνισε η υπουργός.

