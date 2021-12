Εύβοια

Κακοκαιρία - Εύβοια: Άνοιξε δρόμος και “κατάπιε” απορριμματοφόρο (εικόνες)

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα.

Τα ξημερώματα Δευτέρας στον παραλιακό δρόμο του Λευκαντί στη Χαλκίδα υποχώρησε η άσφαλτος τη στιγμή και "κατάπιε" ένα απορριμματοφόρο του δήμου.

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν οι εργαζόμενοι, ενώ η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο έχει διακοπεί.

Παράλληλα, το απορριμματοφόρο παρέμεινε στο σημείο για αρκετές ώρες μέχρι να έρθει γερανοφόρο όχημα για να το απομακρύνει από το σημείο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κάτι τέτοιο καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος και ειδικά το συγκεκριμένο κομμάτι είναι σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση εδώ και καιρό, και το μόνο δυστυχώς που έκαναν οι αρμόδιοι σε έναν παραλιακό δρόμο που περνούν εκατοντάδες αυτοκίνητα καθημερινά από ΄κει ήταν μόνο προχειροδουλειές και «μπαλώματα».

