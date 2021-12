Πολιτική

Ρόδος: Άρχισε η δίκη για την υπόθεση κατασκοπείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης κατασκοπείας προς όφελος της Τουρκίας.

Ξεκίνησε τη Δευτέρα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου η δίκη με κατηγορούμενους για υποστήριξη πολεμικής δύναμης του εχθρού από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, για παραβίαση μυστικών της πολιτείας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και για κατασκοπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, με κοινό ενιαίο σκοπό χρήσης για διαβίβαση κρατικών απορρήτων σε άλλον με σκοπό πρόκλησης κινδύνου στα συμφέροντα του Κράτους, τον 36χρονο γραμματέα του τουρκικού προξενείου στην Ρόδο και τον 53χρονο πρώην μάγειρα του πλοίου “Ε/Γ – Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ”.

Πιο συγκεκριμένα, αφού ο 36χρονος διαγνώσθηκε την περασμένη Πέμπτη αρνητικός στον κορονοϊό, μετά από 6ήμερη καραντίνα στις φυλακές Ναυπλίου όπου εκρατείτο ως θετικός από την 3η Δεκεμβρίου 2021, κινήθηκε η διαδικασία μεταγωγής του στη Ρόδο με τον 53χρονο συγκατηγορούμενό του.

Οι δύο κατηγορούμενοι επρόκειτο να μεταφερθούν στη Ρόδο ακτοπλοϊκώς το Σάββατο, πλην όμως εξαιτίας των απεργιών, αποφασίστηκε η μεταγωγή τους στο νησί με την τελευταία πτήση της Κυριακής.

Με την έναρξη της διαδικασίας η υπεράσπιση του 36χρονου υπέβαλε στο δικαστήριο, πριν αυτό συγκροτηθεί με τους 4 λαϊκούς δικαστές, αυτοτελή ισχυρισμό για ακυρότητα της κλήσεως των κατηγορούμενων σε δίκη ισχυριζόμενοι ότι τα παραπεμπτικά βουλεύματα τόσο του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου όσο και του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου δεν έχουν καταστεί αμετάκλητα καθώς οι προθεσμίες ασκήσεως αναιρέσεως από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εκπνέουν την 19η Δεκεμβρίου και την 24η Δεκεμβρίου 2021 αντίστοιχα. Υποστήριξαν, επικαλούμενοι νομολογία και αρθρογραφία ότι το δικαστήριο εξ’ αυτού του λόγου στερείται δικαιοδοσίας για να δικάσει την υπόθεση.

Το δικαστήριο μετά από διακοπή απέρριψε τις αιτιάσεις, επισημαίνοντας ότι το αμετάκλητο της παραπομπής υφίσταται, διότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν έχουν δικαίωμα ασκήσεως αναιρέσεως αλλά μόνο ο Εισαγγελέας και με την επίδοση της κλήσεως, σιωπηρώς πλην σαφώς, εξέφρασε την πρόθεσή του να μην ασκήσει το δικαίωμα του αυτό.

Ακολούθως συγκροτήθηκε με τους 4 λαϊκούς δικαστές που επελέγησαν μετά από κλήρωση το δικαστήριο και οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων πρότειναν 5 μάρτυρες υπεράσπισης και συγκεκριμένα 4 για τον πρώτο κι έναν για τον δεύτερο κατηγορούμενο.

Σε ό,τι αφορά στους μάρτυρες κατηγορίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν από το δικαστήριο να διαταχθεί η βιαία προσαγωγή αστυνομικού μάρτυρα από την Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι είναι απολύτως κρίσιμη η κατάθεσή του, ενώ κατέθεσαν στη δίκη οι υπόλοιποι 4 μάρτυρες κατηγορίας και συγκεκριμένα ένας αξιωματικός του Πεζικού, ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο κυβερνήτης του πλοίου “Ε/Γ – Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ” της εταιρείας ΣΑΟΣ στο οποίο εργαζόταν ο 53χρονος κι ένας αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Από την ακροαματική διαδικασία κατέστη σαφές ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επιδιώκουν να υποβαθμίσουν την σοβαρότητα των στοιχείων και συγκεκριμένα των φωτογραφιών και των μηνυμάτων που αντήλλασσαν μεταξύ τους, ισχυριζόμενοι ότι είτε αυτά είναι προσιτά σε όλους που ήταν παρόντες στο Καστελλόριζο την επίμαχη περίοδο Ιουλίου - Νοεμβρίου 2020, είτε μέσω του διαδικτύου είτε ακόμη ότι θα μπορούσαν οι Τούρκοι να αντλήσουν πληροφορίες με την χρήση drones.

Επιπλέον επιδιώκουν να πείσουν ότι την επίμαχη περίοδο ναι μεν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις διένυαν περίοδο έντασης κάτι που είχε οδηγήσει σε ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή του Καστελλόριζου, πλην όμως δεν υφίστατο κίνδυνος κλιμάκωσης σε πόλεμο.

Ο 36χρονος είχε υποστηρίξει μάλιστα ότι η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων από αμφότερες τις χώρες, η ύπαρξη στρατού στα νησιά του Αιγαίου, η φρούρηση των συνόρων, δεν αποτελεί μια έκτακτη κατάσταση που συνέβη εντός του έτους 2020 κατά τρόπο που να πιθανολογείται επικείμενη σύρραξη μεταξύ των δύο χωρών.

Ο στόχος της υπεράσπισης είναι πασιφανής, επιδιώκει να μην βρουν εφαρμογή οι επιβαρυντικές διατάξεις που συνοδεύουν το κύριο αδίκημα της κατασκοπείας όταν η ανταλλαγή τέτοιου είδους πληροφοριών γίνεται σε περίοδο ειρήνης.

Από την άλλη, τόσο οι μάρτυρες υπεράσπισης όσο και από την Εισαγγελέα της έδρας, με τις ερωτήσεις που έγιναν και τις απαντήσεις που δόθηκαν, επισημάνθηκε ότι σε περιόδους έντασης ή συρράξεων, κρίσιμα στοιχεία είναι η ακριβής θέση των πλοίων, η λειτουργικότητα του εξοπλισμού τους και ο αριθμός των στελεχών και οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη λειτουργικότητα και το αξιόμαχο, αυτομάτως δίνει πλεονέκτημα στον εχθρό.

Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο χρονικό διάστημα επικρατούσαν ιδιαίτερες – ασυνήθεις συνθήκες στρατιωτικής κινητοποίησης που ενεργοποιούνται σε κίνδυνο πολεμικής σύρραξης. Επίσης, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδονταν απειλές πολέμου της τουρκικής στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και υπερπτήσεις τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο ακόμη και πάνω από ελληνικά νησιά.

Ο κίνδυνος “θερμού επεισοδίου” ήταν συνεχής και ενεργός, εμφανιζόταν μάλιστα διαρκώς ως πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εξάλλου οι προστριβές μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώθηκαν επικίνδυνα κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο του έτους 2020, οπότε και συγκεκριμένα την 22/07/2020 η υδρογραφική υπηρεσία της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX για σεισμικές έρευνες από τα σκάφη Oruc Reis, Ataman και Cengiz Han σε θαλάσσια περιοχή κείμενη 200 μίλια ανατολικά της Κρήτης και περίπου 180 μίλια νότια του Καστελλόριζου.

Μάλιστα, στις 12 Αυγούστου, και ενώ το Oruc Reis έπλεε με πολεμική συνοδεία, ο Πρωθυπουργός, απευθύνοντας μήνυμα στον ελληνικό λαό, προειδοποίησε την Τουρκία για τον κίνδυνο «ατυχήματος».

Την επόμενη μέρα έγινε γνωστό ότι είχε συμβεί περιστατικό μεταξύ δύο πολεμικών πλοίων, του ελληνικού “Λήμνος” και του τουρκικού “Kemal Reis”, συνιστάμενο σε επακούμβηση του πρώτου στο πρυμναίο τμήμα του τελευταίου.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα (βίντεο)

Πιερία - “Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι

“The 2Night Show” - Μιχαηλίδου: Ο διάσημος πατέρας, ο έρωτας και η υποκριτική