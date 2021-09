Κοινωνία

Κατασκοπεία στη Ρόδο: Η εισαγγελική εισήγηση και η δράση των δύο “πρακτόρων” της Τουρκίας

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση κατασκοπείας στη Ρόδο. Η εισαγγελική εισήγηση για την παραπομπή τους σε δίκη.

Tην παραπομπή σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου του 36χρονου γραμματέα του Τουρκικού Προξενείου στην Ρόδο και του 53χρονου πρώην μάγειρα του πλοίου «Ε/Γ – Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ», για τις πράξεις της υποστήριξης πολεμικής δύναμης του εχθρού από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της παραβίασης μυστικών της πολιτείας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και της προδοτικής κατασκοπείας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Με την ίδια εισήγηση προτείνεται η παράταση της προσωρινής τους κράτησης έως την οριστική εκδίκαση της κατηγορίας και πάντως όχι πέραν της 17.12.2021 που λήγει το έτος από την ημερομηνία σύλληψής τους.

Στην Εισαγγελική εισήγηση τονίζεται μεταξύ άλλων ότι ο 53χρονος στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης αποδέχθηκε ότι κατέγραφε από το πλοίο όπου εργαζόταν τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις και εγκαταστάσεις και ότι προωθούσε το υλικό στον συγκατηγορούμενό του. Κατά μήνα το Αύγουστο έτους 2020, χωρίς να ενθυμείται την ακριβή ημερομηνία, του τηλεφώνησε στο κινητό του τηλέφωνο ο γραμματέας του Τουρκικού Προξενείου στην Ρόδο, συγκατηγορούμενός του.

Ο ίδιος είχε αναζητήσει τον αριθμό του τηλεφώνου του από μία γειτόνισσα του στην Κομοτηνή και του ζήτησε να συναντηθούν στην Ρόδο. Συναντήθηκαν στο κατάστημα «Ακταίον», όπου έγινε η αρχική τους γνωριμία. Εκεί τον ρώτησε αν γνωρίζει και άλλους Έλληνες μουσουλμάνους που δουλεύουν σε άλλα πλοία που πηγαίνουν στο Καστελλόριζο, προκειμένου να έλθει σε επαφή μαζί τους. Λίγες μέρες αργότερα, του ζήτησε να συναντηθούν κοντά στο Ενυδρείο της Ρόδου, όπου τον ρώτησε αν κατά τον πλου προς το Καστελλόριζο και την παραμονή του πλοίου εκεί, συναντούσαν ελληνικά πολεμικά πλοία και ο κατηγορούμενος του απάντησε θετικά.

Εν συνεχεία, μετά από μία εβδομάδα ζήτησε να τον συναντήσει εκ νέου και του ζήτησε πλέον απερίφραστα και πιεστικά να τον ενημερώνει κάθε φορά που βρισκόταν στο Καστελλόριζο και να του δίνει πληροφορίες για τις θέσεις των πολεμικών πλοίων και τους αριθμούς τους αλλά και τον αριθμό των φαντάρων που μετέφεραν κάθε φορά στο πλοίο όπου εργαζόταν. Του ζήτησε να του μεταφέρει τις πληροφορίες τηλεφωνικά και όχι με γραπτά μηνύματα για να μην αφήνει ίχνη των μεταδιδόμενων πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό, στις τηλεφωνικές επικοινωνίες χρησιμοποιούσε συχνά την εφαρμογή «whats up». Αναφέρει μάλιστα ο 53χρονος ότι ο 36χρονος ήταν πολύ φορτικός και τον έπεισε τελικά να του μεταφέρει πληροφορίες που του ζητούσε, πράγμα που ισχυρίζεται ότι έπραξε μόνο δύο φορές ?μέσα στον μήνα Οκτώβριο. Ανέφερε ότι η τελευταία διά ζώσης συνάντηση με τον κατηγορούμενο ήταν στις 6 Νοεμβρίου 2020 στο σούπερ μάρκετ Πάππου στην οδό Καναδά, από όπου πήγαν για φαγητό σε εστιατόριο στην Ανάληψη. Εκεί του ζήτησε εκ νέου να συνομιλούν μέσω “whats up” και να σβήσει όλα τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει και που περιείχαν κυρίως ερωτήσεις για τις κινήσεις πολεμικών πλοίων στο Καστελλόριζο.

Την επομένη του απέστειλε ένα πακέτο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Και ενώ ο κατηγορούμενος 53χρονος είχε παραδεχθεί αρχικώς την εμπλοκή του δίνοντας και λεπτομέρειες για τις συναντήσεις του με τον συγκατηγορούμενό του, ενώπιον της Ανακρίτριας ανασκεύασε την προανακριτική του απολογία, μη αποδεχόμενος τις κατηγορίες που τον βάρυναν. Παλινωδεί και σε ερωτήσεις για τις αναντιστοιχίες με την προανακριτική του ομολογία παραδέχεται ότι έδωσε τις πληροφορίες στον συγκατηγορούμενό του για ?τα πλοία και τους φαντάρους και ότι η τελευταία φορά που το έκανε ήταν στις 7 Νοεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι το επίμαχο χρονικό διάστημα επικρατούσαν ιδιαίτερες – ασυνήθεις συνθήκες στρατιωτικής κινητοποίησης που ενεργοποιούνται σε κίνδυνο πολεμικής σύρραξης. Επίσης, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδονταν απειλές πολέμου της τουρκικής στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και υπερπτήσεις τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο ακόμη και πάνω από ελληνικά νησιά.

Ο κίνδυνος θερμού επεισοδίου ήταν συνεχής και ενεργός, εμφανιζόταν μάλιστα διαρκώς ως πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ήταν γνωστός στους δύο κατηγορουμένους που ενεργούσαν προς όφελος της Τουρκικής Κυβέρνησης και της τουρκικής στρατιωτικής ηγεσίας, στην οποία παρείχαν τις πληροφορίες.

Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς του 36χρονου η Εισαγγελέας τονίζει ότι διαψεύδονται και από τα ευρήματα της έκθεσης εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης του 7ου Τμήματος Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων της Δ.Ε.Ε. (Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών) και της έκθεσης επισκόπησης – ανάλυσης των ανακριτικών υπαλλήλων της Υ.Α. Ρόδου, όπου ανευρέθησαν φωτογραφίες ελληνικών πολεμικών πλοίων και σκαφών του λιμενικού σώματος τραβηγμένες και αποσταλείσες από το κινητό του Ν., που έφερε χαρακτηριστική φθορά στην οθόνη του.

Μεταξύ άλλων τονίζει ότι στη συσκευή του κινητού του φαίνονται αποθηκευμένα αρχεία εικόνας μεταξύ των οποίων και τρεις φωτογραφίες πλοίων του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, με λήψεις από 6.11.2020 και από υψομετρική διαφορά, ώστε να είναι εμφανής ο εξοπλισμός και ο οπλισμός τους πάνω σε αυτά. Το ό,τι καταγράφονται οι αριθμοί των πλοίων και οι θέσεις τους προκύπτει αναμφίβολα από το γεγονός ότι ο 36χρονος σε μήνυμα που απέστειλε στον 53χρονο την 3/11/2020 και ώρα 07:55 ζητά πληροφορίες για την θέση του σκάφους Ρ32 με το εξής γραπτό κείμενο «Το σκάφος Ρ32 δεν είναι ορατό στο σημείο. Είναι σωστός ο αριθμός;», ενώ ο 53χρονος του απάντησε την 08:20’μμ της ίδιας με το εξής κείμενο μηνύματος «Δεν φαίνεται εντελώς επειδή είναι σκοτεινά».

Εν συνεχεία, ο 36χρονος χρησιμοποιώντας την συσκευή του κινητού τηλεφώνου του, περιηγείται στο διαδίκτυο τουλάχιστον από 09:48:27 μμ της 3.11.2020 στην επίσημη ιστοσελίδα του πολεμικού ναυτικού προφανώς αναζητώντας το προαναφερόμενο σκάφος.

Κατά το χρονικό διάστημα άρσης του απορρήτου, ήτοι από 1/10/2020 έως την 30/11/2020, οι δύο κατηγορούμενοι συνομιλούν μεταξύ τους 61 φορές, κάτι που αποδεικνύει ότι η παροχή πληροφοριών ήταν συνεχής. Από την από 13.8.2021 έκθεση ανάλυσης δεδομένων του Τμήματος Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών Νοτίου Αιγαίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΛ.ΑΣ. προκύπτει πληθώρα διαδικτυακών συνομιλιών μεταξύ των κατηγορουμένων μέσω των εφαρμογών facebook/messenger viper και whatsup. Προέκυψε εξάλλου μία πληθώρα τουρκικών αριθμών τηλεφωνίας (κωδικός +90), πράγμα που αποδεικνύει, όπως τονίζει η Εισαγγελέας, ότι ο κατηγορούμενος μετέδιδε τις πληροφορίες που ελάμβανε σε άτομα διαμένοντα στην Τουρκία.

Επίσης, προκύπτει αποθηκευμένη και φωτογραφία ενός περιπολικού λιμενικού σκάφους με στοιχεία Ρ206, στο λιμάνι της Μεγίστης, η οποία επίσης προκύπτει ότι έχει τραβηχτεί από το κινητό τηλέφωνο του 53χρονου. Εξάλλου, βρέθηκαν στο κινητό του 36χρονου αποθηκευμένες φωτογραφίες ελληνικών πολεμικών πλοίων τόσο αγκυροβολημένων σε λιμένες, όσο και στην ανοικτή θάλασσα.

Όπως κατέθεσε αντιπλοίαρχος, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις διένυαν περίοδο έντασης κάτι που είχε οδηγήσει σε ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή του Καστελλόριζου. Σε περιόδους έντασης ή συρράξεων, τρία είναι τα κρίσιμα στοιχεία: Η ακριβής θέση των πλοίων, η λειτουργικότητα του εξοπλισμού τους και ο αριθμός των στελεχών.

Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την λειτουργικότητα και το αξιόμαχο του πλοίου, αυτομάτως δίνει πλεονέκτημα στον εχθρό. Όλα τα ανωτέρω γνώριζαν καλά οι δύο κατηγορούμενοι που έχουν υπηρετήσει στον Ελληνικό Στρατό.



