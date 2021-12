Λέσβος

Κακοκαιρία - Λέσβος: Υδροστρόβιλος.. μια ανάσα από τα σπίτια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το φαινόμενο σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Έναν υδροστρόβιλο κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός πολύ κοντά στα σπίτια στο Πλωμάρι της Λέσβου.

Το φαινόμενο σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, της Τρίτης.

Η φωτογραφία με τον υδροστρόβιλο αναρτήθηκε από το Forecast Weather Greece στον λογαριασμό του στο Facebook.

Οι υδροστρόβιλοι συνήθως δημιουργούνται από ρεύματα νερού διαφορετικών κατευθύνσεων, που κυρίως οφείλονται στο φαινόμενο της παλίρροιας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: με PCR η είσοδος στην Ελλάδα

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ομόφωνα στο εδώλιο

Κορονοϊός – Κρήτη: Νοσηλεύονται 3 βρέφη λίγων ημερών