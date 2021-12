Μαγνησία

Βόλος: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά στο σπίτι της (εικόνες)

Οι γιατροί τη διασωλήνωσαν, αλλά δεν κατέφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τραγικό τέλος είχε για μια 83χρονη γυναίκα, η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στο σπίτι που διέμενε στα Άνω Λεχώνια, καθώς εγκλωβίστηκε στο ισόγειο του σπιτιού, την απεγκλώβισαν λιπόθυμη οι πυροσβέστες, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί τη διασωλήνωσαν, αλλά δεν κατέφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της άτυχης γυναίκας που πήγε στο καμένο σπίτι στα Άνω Λεχώνια, μόλις επέτρεψε από το Νοσοκομείο, στις 12 το μεσημέρι.

Η φωτιά ξέσπασε σε διώροφη κατοικία, πιθανόν την ώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα προσπαθούσε να ανάψει το τζάκι στο ισόγειο, στις 9.30 το πρωί.

Οι πυροσβέστες πήγαν στο σημείο εντόπισαν την ηλικιωμένη γυναίκα αναίσθητη, την απεγκλώβισαν, έθεσαν υπό έλεγχο και κατάσβεσαν τη φωτιά στις 11, ενώ στη συνέχεια έκαναν αποκάθαρση του χώρου.

Το σπίτι που κάηκε και οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι μεγάλες, βρίσκεται μετά το αρχοντικό Κοντού, πάνω στο δρόμο προς το Πήλιο.

