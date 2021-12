Θεσπρωτία

Φιλιάτες: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από γκρεμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς τις αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα από πυροσβέστες.

Χωρίς τις αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένη από βραχώδη περιοχή στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, που εκλήθη στο περιστατικό, η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από βραχώδη περιοχή στα Πηγαδούλια.

Η άτυχη γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις #ανασύρθηκε ηλικιωμένη από βραχώδη περιοχή στα Πηγαδούλια του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 29, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Χαλκιάς για Μαλέσκου: το κορίτσι δεν ήξερε με ποιον μιλάει (βίντεο)

Όμικρον: τα νέα μέτρα που ισχύουν από την Πέμπτη

“Ήλιος”: ο Θοδωρής Κατσαφάδος “έρχεται” ως Νίκος Παπαϊώαννου (εικόνες)