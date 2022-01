Φθιώτιδα

Κορονοϊός – Λαμία: Παιδάκι διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Τα συμπτώματα που παρουσίασε το παιδί και η απόφαση για τη μεταφορά του στην Αθήνα.

Ένα αγοράκι 8 ετών διακομίστηκε το πρωί της Τρίτης (4/1) από το Νοσοκομείο Λαμίας σε Νοσοκομείο Παίδων των Αθηνών, νοσώντας από κορονοϊό.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση ο μικρός είχε όλα τα συμπτώματα της νόσου συμπεριλαμβανομένου του πυρετού και από τη στιγμή που αποφασίστηκε η νοσηλεία του, διακομίστηκε σε Νοσοκομείο ειδικά για παιδιά.

Σε αυτή τη φάση δεν είναι γνωστό αν ο μικρός έχει νοσήσει από το στέλεχος «δέλτα» ή «όμικρον», καθώς δε γίνεται γονιδιωματική ανάλυση σε όλα τα θετικά δείγματα.

